17:15Происшествия
ДТП с участием нескольких автомобилей произошло в Подмосковье
Крупная авария произошла на Симферопольском шоссе. В районе поселка Любучаны столкнулись сразу несколько автомобилей.
Судя по кадрам, микроавтобус влетел в фургон. У автомобиля сильно поврежден капот, задето еще как минимум два легковых автомобиля. Информация о пострадавших уточняется.
На месте столкновения уже работают экстренные службы. В районе аварии в сторону Москвы образовался длинный затор. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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