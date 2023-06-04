ДТП с участием нескольких автомобилей произошло в Подмосковье

Крупная авария произошла на Симферопольском шоссе. В районе поселка Любучаны столкнулись сразу несколько автомобилей.

Судя по кадрам, микроавтобус влетел в фургон. У автомобиля сильно поврежден капот, задето еще как минимум два легковых автомобиля. Информация о пострадавших уточняется.

На месте столкновения уже работают экстренные службы. В районе аварии в сторону Москвы образовался длинный затор. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.