Новости регионов: ДТП произошло на трассе Москва – Челябинск

На трассе Москва – Челябинск произошла крупная авария с участием двух грузовиков. Почти сразу после столкновения оба автомобиля вспыхнули и выгорели дотла. Известно, что один из водителей погиб. Удар был такой силы, что тягачи развернуло поперек дороги, из-за чего другие машины пришлось направить в объезд.

На юге Приморья сотни спасателей защищают населенные пункты и парк "Земля леопарда" от лесных пожаров. В первые мартовские выходные в регионе вспыхнула сухая трава – огонь охватил почти 5 тысяч гектаров. В Хасанском округе власти ввели особый противопожарный режим и усилили группировку спасателей.

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