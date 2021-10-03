Зацепера без сознания сняли с крыши поезда на станции метро "Смоленская"

Зацепер получил серьезные травмы в московском метро. Мужчину сняли с крыши поезда на станции "Смоленская". Он был без сознания.

Вероятно, пассажир хотел проехать так несколько остановок, но по пути ударился об элемент тоннеля. Достали его сотрудники полиции. Из-за этого пришлось задержать несколько поездов. Незадачливого экстремала на скорой увезли в НИИ Склифосовского.

По предварительным данным, у него травмы головы и позвоночника, но он жив. В Дептрансе тем временем напомнили, что такие развлечения не только угрожают жизни, но и нарушают закон.

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