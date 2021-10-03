В Гагаринском тоннеле восстановили движение после столкновения двух автомобилей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

После столкновения двух автомобилей на внешней стороне Гагаринского тоннеля восстановили движение транспорта. Об этом говорится в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

"Движение восстановлено", – говорится в сообщении.

Ранее из-за ДТП с участием двух машин на внешней стороне Гагаринского тоннеля в районе Ленинского проспекта были заняты две полосы движения в сторону Чурской эстакады.



До этого девять человек, в том числе пятилетнего ребенка, доставили в больницу после аварии с пассажирским автобусом в Хабаровском крае.