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03 сентября, 11:30

Происшествия

Новости регионов: машина ДПС попала в аварию в Великом Новгороде

Новости регионов: машина ДПС попала в аварию в Великом Новгороде

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В Великом Новгороде машина ДПС попала в аварию. Она столкнулась с черной Toyota на перекрестке. Сотрудники ехали на место аварии с включенными мигалками и сиреной, когда в их машину на скорости врезался пикап. В результате ДТП повреждены оба автомобиля. Двое сотрудников ДПС пострадали, их отвезли в больницу.

Тем временем в Владивостоке открылся Восточный экономический форум. Он работает на площадке Дальневосточного федерального университета, мероприятие продлится до 6 сентября. На форум прибыли почти шесть тысяч гостей из 76 стран, среди них – главы крупнейших российских и зарубежных компаний.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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