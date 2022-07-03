В результате обрушения ледника Мармолада в Италии погибли шесть человек

По меньшей мере 6 человек погибли в результате обрушения части ледника Мармалада на севере Италии, еще десять числятся пропавшими без вести.

При этом сообщается о 15 спасенных. По мнению экспертов, причиной происшествия могла стать аномально теплая погода, которая сейчас установилась в регионе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.