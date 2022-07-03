Пожар на крыше башни Capital Towers в "Москва-Сити" потушен

Пожар в Москва-Сити ликвидирован, горели строительные леса в башне Capital Towers.

Уточняется, что площадь пожара составила 1 квадратный метр. Сообщений о пострадавших нет. По предварительной информации, возгорание произошло в на 55-м этаже.

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