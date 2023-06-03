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03 июня, 23:30

Происшествия

Три мирных жителя получили ранения при обстреле Горловки в ДНР со стороны ВСУ

Три мирных жителя получили ранения при обстреле Горловки в ДНР со стороны ВСУ

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Три мирных жителя получили ранения при обстреле Горловки в ДНР со стороны ВСУ. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.

Кроме того, повреждения получили собор и вечерняя школа. В некоторых домах нет света.

В это же время российские военные на херсонском направлении уничтожили два пикапа, самоходную артиллерийскую установку "Акация", а в районе населенного пункта Веселое ДНР ликвидировали склад боеприпасов. Подробности сообщил официальный представитель российского Минобороны Игорь Конашенков.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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