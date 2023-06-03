03 июня, 23:30Происшествия
Три мирных жителя получили ранения при обстреле Горловки в ДНР со стороны ВСУ
Три мирных жителя получили ранения при обстреле Горловки в ДНР со стороны ВСУ. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.
Кроме того, повреждения получили собор и вечерняя школа. В некоторых домах нет света.
В это же время российские военные на херсонском направлении уничтожили два пикапа, самоходную артиллерийскую установку "Акация", а в районе населенного пункта Веселое ДНР ликвидировали склад боеприпасов. Подробности сообщил официальный представитель российского Минобороны Игорь Конашенков.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.