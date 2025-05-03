Новости мира: пригороды Дамаска и три провинции Сирии подверглись обстрелу

Израиль вторую ночь подряд наносит авиаудары по Сирии. Под обстрел попали пригороды Дамаска, а также провинции Хомс, Хама и Латакия. По информации местных властей, погиб один мирный житель, еще четверо получили ранения. Уничтожены танки и склады с военной техникой.

В Чили постепенно нормализуется обстановка после землетрясения магнитудой 7,5. Эпицентр находился на юге страны на глубине около 10 километров. Хотя приказ об эвакуации уже отменен, в регионе сохраняется предупредительный статус. По данным на сейчас, сообщений о разрушениях и пострадавших нет.

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