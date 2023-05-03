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Мужчина атаковал Букингемский дворец в Лондоне

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В центре Лондона прогремел взрыв. Полиция ликвидировала подозрительный предмет после атаки на Букингемский дворец.

Неизвестный в преддверии коронации Карла III напал на резиденцию, забросив на ее территорию патроны. Ранее этого же человека видели неподалеку. Свидетели рассказали, что он кричал о намерении убить короля.

Несмотря на угрозы, мужчину задержали не сразу. Пистолета при нем не оказалось, но был нож. Подозрительным предметов оказалась сумка. В ней были паспорта, банковские карты, фотография ребенка, письмо в конверте и книга.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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