Мужчина атаковал Букингемский дворец в Лондоне

В центре Лондона прогремел взрыв. Полиция ликвидировала подозрительный предмет после атаки на Букингемский дворец.

Неизвестный в преддверии коронации Карла III напал на резиденцию, забросив на ее территорию патроны. Ранее этого же человека видели неподалеку. Свидетели рассказали, что он кричал о намерении убить короля.

Несмотря на угрозы, мужчину задержали не сразу. Пистолета при нем не оказалось, но был нож. Подозрительным предметов оказалась сумка. В ней были паспорта, банковские карты, фотография ребенка, письмо в конверте и книга.

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