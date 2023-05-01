Мужчина на почве ревности нанес сопернику 17 ножевых ранений на северо-востоке Москвы

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Правоохранители задержали мужчину, который нанес 17 ножевых ранений бывшему сожителю своей подруги на северо-востоке столицы.

Накануне в одной из столичных квартир жилого дома в Путевом проезде было найдено тело мужчины 1981 года рождения с признаками насильственной смерти.

"В настоящее время установлено, что 35-летний бывший сожитель возлюбленной нанес сопернику 17 ножевых ранений, в результате чего мужчина скончался", – передает ТАСС сообщение правоохранителей.

Нападавшего задержали специалисты уголовного розыска ОМВД России по району Алтуфьево. Против мужчины возбудили уголовное дело об убийстве.

Ранее суд в Московской области арестовал мужчину по обвинению в убийстве женщины и ее несовершеннолетней дочери в 2016 году. По данным следствия, обвиняемый 1976 года рождения совершил убийство в ТНТ Телешово Дмитровского городского округа. Он выстрелил в знакомую из травматического пистолета, а после убил ее семилетнюю дочь.

В ходе допроса мужчина рассказал об обстоятельствах произошедшего и показал место захоронения убитых.



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