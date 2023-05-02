В Турции обнаружили новое месторождение нефти

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На юго-востоке Турции обнаружено новое месторождение нефти, на котором можно будет добывать больше энергоресурсов, чем на всех других месторождениях страны вместе взятых. Об этом сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

"Мы нашли нефть в регионе Габар на глубине 2,6 километра. Производственная мощность месторождения составляет 100 тысяч баррелей в сутки", – цитирует его ТАСС.

Турецкий лидер отметил, что обнаружение этого месторождения избавит страну от зависимости от импорта нефти и позволит ей самой стать экспортером энергоресурсов.

В декабре прошлого года стало известно, что в турецкой провинции Ширнак обнаружили месторождение нефти с запасами в 150 миллионов баррелей. Отмечалось, что это одно из 10 крупнейших месторождений, обнаруженных на суше в 2022 году.

