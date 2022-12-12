В Турции обнаружили новое месторождение нефти

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Новое месторождение нефти с запасами в 150 миллионов баррелей обнаружили на юго-востоке Турции. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, это одно из 10 крупнейших месторождений, обнаруженных на суше в 2022 году.

Президент отметил, что месторождение нашли в районе горы Габар в провинции Ширнак.

"Стоимость запасов составляет примерно 12 миллиардов долларов", – приводит слова Эрдогана агентство Anadolu.

Ранее министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Денмез заявил о начале работы турецкой стороны по своей части договоренности с Россией о газовом хабе. По его словам, относительно договоров было достигнуто соглашение. Он подчеркнул, что Турция всегда была заинтересована в том, чтобы стать газовым центром и центром торговли.



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