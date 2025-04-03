Спасатели МЧС России обследовали 77 тыс "квадратов" после землетрясения в Мьянме

Сотрудники МЧС РФ обследовали в Мьянме 35 объектов общей площадью более 77 тысяч квадратных метров. Спасатели продолжают искать людей, пострадавших от землетрясения.

Полевой мобильный госпиталь МЧС РФ также продолжает работать в зоне бедствия. Врачи, находящиеся там, уже помогли 65 пострадавшим и продолжают проводить консультации и дообследования.

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