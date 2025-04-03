03 апреля, 14:15Происшествия
Спасатели МЧС России обследовали 77 тыс "квадратов" после землетрясения в Мьянме
Сотрудники МЧС РФ обследовали в Мьянме 35 объектов общей площадью более 77 тысяч квадратных метров. Спасатели продолжают искать людей, пострадавших от землетрясения.
Полевой мобильный госпиталь МЧС РФ также продолжает работать в зоне бедствия. Врачи, находящиеся там, уже помогли 65 пострадавшим и продолжают проводить консультации и дообследования.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.