Спасенная с загоревшегося судна в Москве получила ожог первой степени и обморожение – СМИ

Женщина, которая находилась на борту сгоревшего судна в Братееве, попала в больницу. Об этом сообщили власти города. По данным СМИ, у нее ожог первой степени и обморожение.

Судно загорелось на Москве-реке возле храма Преподобной Марии Египетской утром 2 декабря. Огонь полыхал в каюте на площади 20 квадратных метров. В 10:48 открытое горение было ликвидировано.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.