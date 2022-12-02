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Новости

02 декабря, 17:15

Происшествия

Спасенная с загоревшегося судна в Москве получила ожог первой степени и обморожение – СМИ

Спасенная с загоревшегося судна в Москве получила ожог первой степени и обморожение – СМИ

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Женщина, которая находилась на борту сгоревшего судна в Братееве, попала в больницу. Об этом сообщили власти города. По данным СМИ, у нее ожог первой степени и обморожение.

Судно загорелось на Москве-реке возле храма Преподобной Марии Египетской утром 2 декабря. Огонь полыхал в каюте на площади 20 квадратных метров. В 10:48 открытое горение было ликвидировано.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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