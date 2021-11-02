Денежный долг мог стать причиной убийства экс-замначальника ГУЭБ МВД Новосельцева

Следственный комитет опубликовал видео с подозреваемым в убийстве экс-замглавы управления экономической безопасности МВД Алексея Новосельцева. Мужчину задержали в подмосковном Королеве.

По версии следствия, подозреваемый взял в займы у дочери Новосельцева более 6 миллионов рублей и не смог их вернуть. Задержанный во время допроса подтвердил, что мотивом преступления стал денежный долг, говорится на официальном сайте СК по Москве.

Бывшего замначальника антикоррупционного главка МВД Новосельцева нашли зарезанным в бане в ТиНАО. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.