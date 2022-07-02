Два автомобиля столкнулись на Каширском шоссе в Москве

На Каширском шоссе столкнулись два автомобиля. У одной машины сильно поврежден бампер. Столкновение произошло в правом ряду. Затруднения в движение не наблюдается. По предварительным данным, никто не пострадал.

Converse уходит из России. Об этом рассказали сотрудники бренда одному из телеграм-каналов. По их словам, писать об этом в соцсетях им запретили. По предварительной информации, русскоязычный сайт сети перестанет работать уже с понедельника, 4 июля.

Минобороны опубликовало новые кадры о ходе военной спецоперации по защите Донбасса. На них запечатлена боевая работа штурмовиков Су-25 Воздушно-космических сил России. Экипажи штурмовой авиации нанесли ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений ВСУ. Пуски ракет выполняли парами боевых самолетов с малых высот. В результате были уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронетехника ВСУ. После этого специалисты инженерно-технического состава подготовили авиатехнику к повторному боевому вылету.

Умер классик советской анимации Леонид Шварцман. Об этом сообщил шеф-редактор студии "Союзмультфильм" Сергей Капков. Среди работ легендарного мультипликатора любимые поколениями "Аленький цветочек", "Котенок по имени Гав","Варежка", "38 попугаев", мультфильм о Крокодиле Гене и Чебурашке.

Фестиваль на Манежной площади, посвященный юбилею Новой Москвы, продолжается. Сегодня на площадках праздника работали рестораны, которые готовят блюда в том числе из продуктов, выращенных в ТиНАО.

Мощнейший торнадо обрушился на юго-восток Китая. Сильный ветер сразу в нескольких округах срывал куски крыш и фасадов домов, рвал линии электропередачи и валил деревья. Местные жители поделились видео в соцсетях. Это уже четвертый торнадо в этой провинции за месяц. Данных о пострадавших пока нет.

Авиабилеты в Турцию дорожают, несмотря на упавший курс доллара. Взлетели и цены на туры, горящих при этом уже нет. Впрочем, еще можно заказать отель самостоятельно.

В аэропорту Шереметьево из самолета "Аэрофлота" Airbus A321 случайно вылилось 1,5 тонны авиакеросина. Это случилось во время планового технического обслуживания борта. Техники меняли топливный насос на крыле самолета. В результате инцидента никто не пострадал. На место разлива оперативно прибыли спасатели.

Магазины Tommy Hilfiger, Calvin Klein и Pierre Cardin, которые закрыли магазины в России еще в марте, могут возобновить работу, но уже с новым владельцем. Активы компаний, уходящих из страны, выкупают бизнесмены из Турции.

В Москве в этом году инвесторам без торгов выделят около 137 гектаров земли. Об этом Сергей Собянин написал в телеграм-канале. Участки предоставят предпринимателям, готовым развивать городские территории, то есть строить инновационные центры, и социальные объекты: школы, детские сады, поликлиники. Больше половины площадей займут производства – там появятся новые рабочие места.

Особое внимание уделят активно растущим районам. В Северном будет создан технопарк с распределительным центром. В Зеленограде – комплекс по выпуску строительной продукции. В поселении Щаповское планируется открыть завод стройматериалов из дерева.

На транспортно-пересадочных узлах "Калужская", "Окружная" и "Новохохловская" построят офисные и общественно-деловые здания. На ТПУ "Выхино" – терминал для обслуживания пассажиров с парковками на 840 мест.

Лисичанск взят и находится под контролем союзных сил.

Международная федерация университетского спорта продлила отстранение россиян до конца года.

3 июля ограничат движение транспорта в КосинО-УхтОмском районе из-за проведения крестного хода. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

