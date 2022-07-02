Два автомобиля столкнулись на Каширском шоссе в Москве

02 июля, 20:30
На Каширском шоссе столкнулись два автомобиля. У одной машины сильно поврежден бампер. Столкновение произошло в правом ряду. Затруднения в движение не наблюдается. По предварительным данным, никто не пострадал.
Converse уходит из России. Об этом рассказали сотрудники бренда одному из телеграм-каналов. По их словам, писать об этом в соцсетях им запретили. По предварительной информации, русскоязычный сайт сети перестанет работать уже с понедельника, 4 июля.
Минобороны опубликовало новые кадры о ходе военной спецоперации по защите Донбасса. На них запечатлена боевая работа штурмовиков Су-25 Воздушно-космических сил России. Экипажи штурмовой авиации нанесли ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений ВСУ. Пуски ракет выполняли парами боевых самолетов с малых высот. В результате были уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронетехника ВСУ. После этого специалисты инженерно-технического состава подготовили авиатехнику к повторному боевому вылету.
Умер классик советской анимации Леонид Шварцман. Об этом сообщил шеф-редактор студии "Союзмультфильм" Сергей Капков. Среди работ легендарного мультипликатора любимые поколениями "Аленький цветочек", "Котенок по имени Гав","Варежка", "38 попугаев", мультфильм о Крокодиле Гене и Чебурашке.
Фестиваль на Манежной площади, посвященный юбилею Новой Москвы, продолжается. Сегодня на площадках праздника работали рестораны, которые готовят блюда в том числе из продуктов, выращенных в ТиНАО.
Мощнейший торнадо обрушился на юго-восток Китая. Сильный ветер сразу в нескольких округах срывал куски крыш и фасадов домов, рвал линии электропередачи и валил деревья. Местные жители поделились видео в соцсетях. Это уже четвертый торнадо в этой провинции за месяц. Данных о пострадавших пока нет.
Авиабилеты в Турцию дорожают, несмотря на упавший курс доллара. Взлетели и цены на туры, горящих при этом уже нет. Впрочем, еще можно заказать отель самостоятельно.
В аэропорту Шереметьево из самолета "Аэрофлота" Airbus A321 случайно вылилось 1,5 тонны авиакеросина. Это случилось во время планового технического обслуживания борта. Техники меняли топливный насос на крыле самолета. В результате инцидента никто не пострадал. На место разлива оперативно прибыли спасатели.
Магазины Tommy Hilfiger, Calvin Klein и Pierre Cardin, которые закрыли магазины в России еще в марте, могут возобновить работу, но уже с новым владельцем. Активы компаний, уходящих из страны, выкупают бизнесмены из Турции.
В Москве в этом году инвесторам без торгов выделят около 137 гектаров земли. Об этом Сергей Собянин написал в телеграм-канале. Участки предоставят предпринимателям, готовым развивать городские территории, то есть строить инновационные центры, и социальные объекты: школы, детские сады, поликлиники. Больше половины площадей займут производства – там появятся новые рабочие места.
Особое внимание уделят активно растущим районам. В Северном будет создан технопарк с распределительным центром. В Зеленограде – комплекс по выпуску строительной продукции. В поселении Щаповское планируется открыть завод стройматериалов из дерева.
На транспортно-пересадочных узлах "Калужская", "Окружная" и "Новохохловская" построят офисные и общественно-деловые здания. На ТПУ "Выхино" – терминал для обслуживания пассажиров с парковками на 840 мест.
Лисичанск взят и находится под контролем союзных сил.
Международная федерация университетского спорта продлила отстранение россиян до конца года.
3 июля ограничат движение транспорта в КосинО-УхтОмском районе из-за проведения крестного хода. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: