Жители более 90 населенных пунктов Подмосковья остались без электричества

Жители более 90 населенных пунктов Сергиево-Посадского и Дмитровского округа Подмосковья остались без электричества. Об этом сообщил глава региона Андрей Воробьев.

Из-за аномальных погодных условий появилась наледь на проводах. Губернатор уточнил, что по всей области обесточены 237 линий электропередачи, почти 4,5 тысячи трансформаторных подстанций, что затронуло 26 тысяч человек.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.