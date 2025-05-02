Работу станций метро в центре Москвы ограничат 7 и 9 мая

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02 мая, 10:15

Происшествия

Жители более 90 населенных пунктов Подмосковья остались без электричества

Жители более 90 населенных пунктов Подмосковья остались без электричества

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Жители более 90 населенных пунктов Сергиево-Посадского и Дмитровского округа Подмосковья остались без электричества. Об этом сообщил глава региона Андрей Воробьев.

Из-за аномальных погодных условий появилась наледь на проводах. Губернатор уточнил, что по всей области обесточены 237 линий электропередачи, почти 4,5 тысячи трансформаторных подстанций, что затронуло 26 тысяч человек.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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