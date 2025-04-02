Военный самолет Ту-22М3 потерпел крушение в Иркутской области

В Иркутской области потерпел крушение военный самолет. Минобороны сообщило, что бомбардировщик Ту-22М3 разбился при выполнении планового полета. Экипаж из четырех человек успел катапультироваться. При приземлении один из летчиков погиб.

В Дагестане местные жители и случайные очевидцы аварии сами организовали спасательную операцию. В горной местности автомобиль упал в реку со стометрового обрыва, в результате чего один пассажир погиб, другой получил ушибы и травмы. Машину помогли вытащить более 50 человек.

Уголовное дело завели в подмосковной Истре после взрыва хлопушки в школе. Следователи ищут магазин, где опасную пиротехнику продали подростку. Кроме того, уже допрошены родители ученика, который пронес петарду в класс.