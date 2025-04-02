02 апреля, 07:45Происшествия
В Таганроге ввели режим ЧС после атаки украинских беспилотников
В Таганроге ввели режим ЧС после атаки украинских беспилотников. Дроны повредили два многоэтажных дома, в одном из них произошло возгорание. Там эвакуировали 85 человек. Двое обратились за помощью к медикам с легкими ранениями.
Специалисты успели оценить состояние постройки, несущие конструкции не повредились. Как только саперы проведут обследование, людям разрешат вернуться в квартиры. Специальная комиссия оценит ущерб, пострадавшим окажут всю необходимую помощь.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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