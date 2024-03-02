Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 марта, 10:00

Происшествия

В Щелкове девушка хотела спасти животное и застряла на дереве сама

В Щелкове девушка хотела спасти животное и застряла на дереве сама

Новости регионов: ЧП произошло на Пискаревском проспекте в Петербурге

Новости регионов: власти Серпухова ввели режим ЧС после пожара в жилом доме

Новости мира: машина протаранила толпу пешеходов в Польше

Новости регионов: Минобороны РФ провело успешный учебный пуск ракеты "Ярс"

Новости мира: французские фермеры начали забастовку у Триумфальной арки в Париже

Жители Нижнего Новгорода заметили, как с крыши одного из домов льется вода

Российские спецслужбы задержали агентов украинских спецслужб в Крыму

Новости мира: пятеро спасателей погибли из-за лесных пожаров в Мексике

Несколько машин столкнулись на Новорязанском шоссе в Москве

Необычная история спасения в подмосковном Щелкове: девушка хотела спасти животное, в итоге застряла на дереве сама.

По словам жителей, три дня рыжая кошка просидела на ветке. На жалобное мяуканье и откликнулась мимо проходящая девушка. Она поднялась на высоту 7 метров, но спуститься обратно не смогла. В итоге вызвали МЧС. С помощью автокрана, двоих застрявших спустили на землю. Кошку, кстати, отдали одной из жительниц: она временно приютила питомца.

Подробности – в эфире телеканала "Москва 24".

Читайте также
происшествиявидеоМаксим Селиков
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика