В Щелкове девушка хотела спасти животное и застряла на дереве сама

Необычная история спасения в подмосковном Щелкове: девушка хотела спасти животное, в итоге застряла на дереве сама.

По словам жителей, три дня рыжая кошка просидела на ветке. На жалобное мяуканье и откликнулась мимо проходящая девушка. Она поднялась на высоту 7 метров, но спуститься обратно не смогла. В итоге вызвали МЧС. С помощью автокрана, двоих застрявших спустили на землю. Кошку, кстати, отдали одной из жительниц: она временно приютила питомца.

Подробности – в эфире телеканала "Москва 24".