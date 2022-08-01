С понедельника, 1 августа, россияне не смогут въезжать в Латвию в упрощенном режиме.

Часть горевшего почти месяц элеватора обрушилась в порту Бейрут. Уточняется, что возгорание не могут потушить ни пожарные, ни солдаты ливанской армии, которых направили на помощь.

Среди причин возгорания названо брожение зерна на складах, которые были повреждены в 2020 году после крупнейшего взрыва селитры в порту.

Тем временем в Молдавии происходят новые протесты из-за роста цен. Так, в Гагаузской автономии требуют отставки властей и возобновления диалога с Москвой.

Протестующие обвиняют руководство страны в нарушении конституции в вопросе нейтралитета Молдавии, замораживании отношений с Россией и угрозе втягивания в украинский конфликт.

В Бангладеше проходят акции протеста против перебоев в подаче электроэнергии и резкого роста цен на бензин. Митингующих пытается разогнать полиция.

Отмечается, что столкновения с демонстрантами привели к человеческим жертвам. Как минимум один протестующий убит, десятки получили ранения.

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