Случаи ку-лихорадки выявили в Новосибирской области впервые за десятилетие

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Случаи ку-лихорадки – опасного инфекционного заболевания – выявили в Новосибирской области впервые за последнее десятилетие. Об этом в эфире радио "Комсомольская правда – Новосибирск" рассказала главный инфекционист региона Лариса Позднякова.

По ее словам, источником инфекции обычно становятся зараженные животные, а возбудители передаются по воздуху или с пищей. При этом существуют сложности с верной постановкой диагноза. У существенной доли заболевших этот вид лихорадки ошибочно диагностируют как "токсический грипп" или "пневмонию".

"Даже из клещевых инфекций мы сегодня имеем два случая ку-лихорадки. Это клещевая инфекция, которая передается при укусе и наползании клещей, с поражением легких, поражением почек, достаточно тяжелое заболевание", – отметила Позднякова.

Она рассказала, что два заболевших к настоящему моменту поправились, однако болезнь в их случае протекала крайне тяжело. При этом последние 10 лет подобных случаев в регионе вообще не было.

Специалист уточнила, что случаи были зарегистрированы на территории Новосибирского сельского района. Позднякова добавила, что в регионе вдвое выросла заболеваемость клещевым энцефалитом. Эту болезнь пациенты также переносят тяжело "с инвалидизацией и летальными исходами".

В начале июля руководитель территориального управления Роспотребнадзора Александр Щербатов сообщал, что заболеваемость клещевыми инфекциями в регионе выросла в два-три раза. По его словам, укусы клещей в этом году фиксируются на 14% чаще.

Ранее биолог-энтомолог Роман Хряпин рассказал, что клещей способен отпугнуть запах масла эвкалипта лимонного. На его основе производятся репеллентные средства, уточнил эксперт. Более того, если паразит проползет по пропитанной этим маслом ткани, то может умереть.

