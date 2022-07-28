Сильнейший ливень затопил несколько улиц Омска. Кроме того, дождь там привел к девятибалльным пробкам и отключению электроэнергии.

Также в городе рухнули несколько деревьев, повредив автомобили. Как сообщил мэр Омска, все профильные службы и аварийные бригады начали работать в режиме повышенной готовности. Однако, по прогнозам МЧС, плохие погодные условия сохранятся в области до конца дня. Там ожидаются крупный град, гроза, а также сильный ветер до 25 метров в секунду. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.