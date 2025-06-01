Двух детей госпитализировали в клинику доктора Рошаля после железнодорожной катастрофы

В московские больницы госпитализированы 11 человек, пострадавших при обрушении моста на поезд в Брянской области. В их числе – двух детей. Четырехмесячного младенца доставили в клинику доктора Рошаля с помощью санавиации. Там врачи проводят полное обследование его состояния. Также в эту же клинику доставили 7-летнего мальчика.

Других пострадавших распределили по ведущим медицинским учреждениям столицы – в больницы имени Склифосовского, Боткина и Пирогова. Всем пациентам оказывают необходимую помощь.

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