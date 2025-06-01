01 июня, 22:30Происшествия
Застройщик ЖК в Москве признал проблему и пообещал восстановить фасад
Жители жилого комплекса на севере Москвы пожаловались на осыпающийся фасад. Фотографии повреждений жильцы публикуют в домовых чатах. В компании-застройщике проблему признали и пообещали восстановить элементы фасада.
Решение о ремонте жильцы могут принять только на общем собрании. Если гарантийный срок ещё не истек, застройщика можно обязать устранить недостатки. В противном случае – путь через экспертизу, коллективную претензию, суд и прокуратуру.
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