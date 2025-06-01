Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 июня, 22:30

Происшествия

Застройщик ЖК в Москве признал проблему и пообещал восстановить фасад

Застройщик ЖК в Москве признал проблему и пообещал восстановить фасад

Спасатели извлекли поврежденный локомотив с помощью спецтехники в Брянской области

В московские больницы доставили 11 пострадавших при крушении поезда под Брянском

Новости регионов: в Рязани заметили девочку за рулем автомобиля

В Москву доставили младенца, пострадавшего при крушении поезда в Брянской области

11 пострадавших после крушения поезда в Брянской области доставлены в московские больницы

Жильцы дома на Годовикова пожаловались на регулярное разрушение фасада

В Москву прибыли пассажиры из поезда, сошедшего с рельсов в Брянской области

Возможной причиной обрушения облицовки в жилом комплексе Москвы назвали ремонтные работы

Новости мира: наводнения в Нигерии унесли более 160 жизней

Жители жилого комплекса на севере Москвы пожаловались на осыпающийся фасад. Фотографии повреждений жильцы публикуют в домовых чатах. В компании-застройщике проблему признали и пообещали восстановить элементы фасада.

Решение о ремонте жильцы могут принять только на общем собрании. Если гарантийный срок ещё не истек, застройщика можно обязать устранить недостатки. В противном случае – путь через экспертизу, коллективную претензию, суд и прокуратуру.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиягородвидеоАлексей ПименовЕкатерина Кузнеченкова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика