Застройщик ЖК в Москве признал проблему и пообещал восстановить фасад

Жители жилого комплекса на севере Москвы пожаловались на осыпающийся фасад. Фотографии повреждений жильцы публикуют в домовых чатах. В компании-застройщике проблему признали и пообещали восстановить элементы фасада.

Решение о ремонте жильцы могут принять только на общем собрании. Если гарантийный срок ещё не истек, застройщика можно обязать устранить недостатки. В противном случае – путь через экспертизу, коллективную претензию, суд и прокуратуру.

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