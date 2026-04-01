После пожара в Нижнекамске пропали 9 человек

В результате пожара на заводе "Нижнекамскнефтехим" в Нижнекамске 3 человека погибли, более 70 пострадали. Судьба 9 человек до сих пор неизвестна, их поиски продолжаются.

Открытое горение ликвидировано, спасатели проводят проливку и разбор конструкций. Риска повторного распространения огня нет.

Спецборт МЧС доставил 10 пострадавших в клиники Москвы, самолет приземлился в аэропорту Жуковский. Они перенесли транспортировку без отрицательной динамики и доставлены в стабильном состоянии.

