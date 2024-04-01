Следствие предъявило обвинения десяти фигурантам дела о теракте в "Крокус Сити Холле"

По делу о теракте в "Крокус Сити Холле" обвинения предъявлены десяти фигурантам. Тем временем Следственный комитет направил в суд ходатайство об аресте десятого обвиняемого.

По данным СК РФ, за несколько дней до теракта он через свою банковскую карту перечислил деньги на проживание террористов. Еще часть средств он перевел одному из исполнителей после совершения преступления. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.