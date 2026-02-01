В ДТП с автобусом в Турции погибли 8 человек

В результате ДТП с рейсовым автобусом в Турции погибли 8 человек, еще 26 получили ранения. По предварительным данным местных властей, среди погибших и пострадавших нет граждан России. Авария произошла на дороге из Текирдага в Анталью.

По предварительной информации, водитель по неизвестной причине потерял управление, после чего автобус пробил ограждение и опрокинулся в кювет. На месте происшествия работают медики и спасатели. Сообщается, что несколько пассажиров оказались зажаты внутри транспорта и под его корпусом.

