На краснолиманском направлении артиллерийский расчет самоходной установки "Акация" уничтожил командно-наблюдательный пункт и бронетехнику противника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Разведка обнаружила замаскированные позиции на Торском участке и в районе Серебрянского лесничества. Там сосредоточили силы механизированная бригада ВСУ и 15-й полк нацгвардии Украины. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.