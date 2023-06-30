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Политика

Российская армия уничтожила командно-наблюдательный пункт и бронетехнику ВСУ

Российская армия уничтожила командно-наблюдательный пункт и бронетехнику ВСУ

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На краснолиманском направлении артиллерийский расчет самоходной установки "Акация" уничтожил командно-наблюдательный пункт и бронетехнику противника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Разведка обнаружила замаскированные позиции на Торском участке и в районе Серебрянского лесничества. Там сосредоточили силы механизированная бригада ВСУ и 15-й полк нацгвардии Украины. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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