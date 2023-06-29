В МИД РФ подтвердили выход России из ДОВСЕ в ноябре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Выступление делегации Соединенных Штатов Америки на конференции Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) подтвердило правильность выхода Российской Федерации из договора. Об этом говорится в сообщении министерства иностранных дел России по итогам участия замглавы МИД России Сергея Рябкова в этой конференции.

"Выступления делегаций США и их сателлитов, пронизанные антироссийской риторикой, лишь подтвердили правильность принятого Россией решения о выходе из договора. Это произойдет 7 ноября 2023 года", – отмечается в сообщении, опубликованном на сайте российского МИД.

29 мая Владимир Путин подписал закон о денонсации Россией ДОВСЕ. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что данное соглашение не подавало признаков жизни.

9 июня МИД РФ сообщил, что окончательный выход России из ДОВСЕ произойдет 7 ноября. Отмечалось, что решение Москвы связано с невыполнением положений соглашения другими странами-участницами.

Немногим позже НАТО призвала Россию пересмотреть решение о выходе из ДОВСЕ. Союзники призывают РФ соблюдать обязанности и обязательства. Оставшееся до выхода время они просят использовать для изменения решения.

Путин подписал закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе