НАТО призвала РФ пересмотреть решение о выходе из ДОВСЕ

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

НАТО призвала Россию пересмотреть решение о выходе из Договора об обычных вооружениях в Европе (ДОВСЕ). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление Альянса.

Отмечается, что союзники призывают РФ соблюдать обязанности и обязательства. Оставшееся до выхода время они просят использовать для изменения решения.

Договор был подписан в 1990 году и адаптирован в 1999 году. Измененную версию ратифицировали только Россия, Белоруссия, Украина и Казахстан. В 2007 году РФ приостановила участие в Договоре до того момента, как страны НАТО не ратифицируют Соглашение об адаптации и не начнут его выполнять.

29 мая Владимир Путин подписал закон о денонсации Россией ДОВСЕ. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что данное соглашение не подавало признаков жизни.

9 июня МИД РФ сообщил, что окончательный выход России из ДОВСЕ произойдет 7 ноября. Отмечалось, что решение Москвы связано с невыполнением положений соглашения другими странами-участницами.

Путин подписал закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе