Конференция по выходу РФ из ДОВСЕ пройдет 29–30 июня в Вене

Фото: РИА Новости

Конференция по выходу России из Договора об обычных вооружениях в Европе пройдет 29–30 июня в Вене, сообщил ТАСС руководитель делегации РФ на переговорах Константин Гаврилов.

По его словам, Россию представит делегация МИД и Минобороны во главе с замминистра иностранных дел Сергеем Рябковым. Всего предполагается участие высокопоставленных представителей 28 государств Европы, США и Канады.

Гаврилов рассказал, что российская сторона 9 июня в связи со вступлением в силу закона "О денонсации РФ Договора об обычных вооруженных силах в Европе" направила предусмотренные ДОВСЕ уведомления его депозитарию – Нидерландам и остальным государствам-участникам через их посольства в Москве.

"Нидерландские коллеги оперативно отреагировали на нашу нотификацию и в соответствии с положениями ДОВСЕ информировали о созыве 29–30 июня в Вене конференции по выходу России из договора. Основная цель – рассмотреть вопросы, связанные с тем, что Москва больше не будет участвовать в договоре", – заявил он.

В начале июня НАТО призвала Россию пересмотреть решение о выходе из ДОВСЕ. Союзники призывают РФ соблюдать обязанности и обязательства. Оставшееся до выхода время они просят использовать для изменения решения.

Договор был подписан в 1990 году и адаптирован в 1999 году. Измененную версию ратифицировали только Россия, Белоруссия, Украина и Казахстан. В 2007 году РФ приостановила участие в Договоре до того момента, как страны НАТО не ратифицируют Соглашение об адаптации и не начнут его выполнять.

29 мая Владимир Путин подписал закон о денонсации Россией ДОВСЕ. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что данное соглашение не подавало признаков жизни.

9 июня МИД РФ сообщил, что окончательный выход России из ДОВСЕ произойдет 7 ноября. Отмечалось, что решение Москвы связано с невыполнением положений соглашения другими странами-участницами.

Путин подписал закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе