Коллегия МИД РФ одобрила меры по модификации подходов к новым вызовам и угрозам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Коллегия министерства иностранных дел Российской Федерации одобрила меры по модификации подходов к новым вызовам и угрозам в ходе заседания 26 июня под председательством главы МИД РФ Сергея Лаврова. Заседание проходило на тему: "О противодействии новым вызовам и угрозам (НВУ) в условиях изменившейся международной обстановки".

"Коллегия отметила, что современные международные отношения характеризуются высоким уровнем конфликтности, в центре которой находится гибридная война, развязанная коллективным Западом против России", – отмечается на сайте российского МИД.

По данным МИД РФ, западные страны выбрали украинское государство в качестве плацдарма и инструмента вооруженного конфликта против России. При этом в Киеве сформировали неонацистский режим и сделали Украину новой международной террористической ячейкой.

"Англосаксы взяли на себя роль штаба и поставщика Зеленскому (президент Украины Владимир Зеленский. – Прим. ред.) вооружений, разведданных и целеуказаний для систематических ударов по гражданским объектам и мирным гражданам на территории России", – заявили в МИД РФ.

В ведомстве подчеркнули, что Вашингтон, Лондон и их "сателлиты" смогли преобразовать кризис так, что он приобрел глобальное геополитическое измерение, которое теперь проявляется на Ближнем Востоке, в Африке, Латинской Америке и Арктике.

В заявлении министерства указали, что Запад жертвует перспективами универсального сотрудничества в космосе, киберпространстве, науке, культуре, а также в деле борьбы с НВУ, то есть терроризмом, наркобизнесом, оргпреступностью и коррупцией.

Там же добавили, что из-за действий коллективного Запада тематика НВУ попала под беспрецедентную политизацию. При этом страны Запада пытаются превратить работу разных многосторонних структур в инструмент беспрецедентного давления на Российскую Федерацию.

Итогом заседания стало принятие постановления, в рамках которого одобрили конкретные меры по модификации наших подходов к НВУ в соответствии с новой концепцией внешней российской политики как в двусторонних отношениях, так и по отношению к ООН, Содружеству Независимых Государств, Организации Договора о коллективной безопасности, Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС.

Ранее замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия предостерегает США от размещения войск НАТО на украинской территории. Если Североатлантический альянс пойдет на этот шаг, это будет исторической ошибкой.

Дипломат объяснил, что Россия обращается к Соединенным Штатам, поскольку понимает, что именно они контролируют Альянс. Он подчеркнул, что все главные решения военно-политического блока принимаются в Вашингтоне.

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