РФ после выхода из ДОВСЕ станет юридически свободна от обязательств по нему навсегда – МИД

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская Федерация после выхода из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) станет юридически свободна от обязательств по нему навсегда, заявил замминистра российского МИД Сергей Рябков в ходе конференции государств-участников ДОВСЕ.

"Теперь несколько слов о последствиях выхода России из ДОВСЕ. С практической стороны мало что изменится, поскольку действие договора уже было нами приостановлено и это приостановление сохранится вплоть до 7 ноября", – опубликованы слова Рябкова на сайте МИД России.

Рябков подчеркнул, что Россия будет свободна от обязательств по ДОВСЕ не на временной основе, а на постоянной.

Ранее сообщалось, что выступление делегации Соединенных Штатов Америки на конференции ДОВСЕ подтвердило правильность выхода Российской Федерации из договора.

29 мая президент Российской Федерации подписал закон о денонсации Россией ДОВСЕ. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что данное соглашение не подавало признаков жизни.

9 июня российское министерство иностранных дел сообщило, что окончательный выход России из ДОВСЕ произойдет 7 ноября. Отмечалось, что решение Москвы связано с невыполнением положений соглашения другими странами-участницами.

Немногим позже НАТО призвала Россию пересмотреть решение о выходе из ДОВСЕ. Союзники призывают РФ соблюдать обязанности и обязательства. Оставшееся до выхода время они просят использовать для изменения решения.

Путин подписал закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе