Новости мира: в Вашингтоне профсоюзы вышли на марш против политики Трампа

Профсоюзы Вашингтона вышли на марш против политики американского президента Дональда Трампа накануне Дня труда. Демонстранты выступали за депортацию расистов, борьбу с бедностью, а также за демократию вместо диктатуры. Протесты в стране намечены на 1 сентября. Это часть праздника, который отмечают в США в первый понедельник осени.

После мощных ливней в Саудовской Аравии началось стремительное наводнение. Потоки воды заходили в города и смывали все на своем пути. Спасатели откачивают воду и открывают пункты временного размещения для людей из пострадавших регионов. В операции участвуют почти 3,5 тысячи человек. Тем, кто остался в своих домах, рекомендовали держаться подальше от русел рек и затопленных участков.

