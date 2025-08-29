Участок Троицкой линии метро закрыт до 31 августа

29 августа, 11:45

Политика

Новости мира: в Вашингтоне профсоюзы вышли на марш против политики Трампа

Новости мира: в Вашингтоне профсоюзы вышли на марш против политики Трампа

ВС РФ заняли поселок Нелеповка в ДНР

Новости мира: Трамп оказался недоволен позицией Украины

Армия России освободила населенный пункт Нелеповка в ДНР

Новости мира: премьер-министр правительства хуситов погиб после авиаудара в Сане

Новости мира: около 15 человек погибли при обрушении самодельного дома в Индии

ВС РФ взяли под контроль поселок Первое Мая в ДНР

Новости мира: тайфун "Каджики" обрушился на Таиланд

Российские военные освободили населенный пункт Первое Мая в ДНР

Таиланду и Камбодже удалось договориться о сохранении мира

Профсоюзы Вашингтона вышли на марш против политики американского президента Дональда Трампа накануне Дня труда. Демонстранты выступали за депортацию расистов, борьбу с бедностью, а также за демократию вместо диктатуры. Протесты в стране намечены на 1 сентября. Это часть праздника, который отмечают в США в первый понедельник осени.

После мощных ливней в Саудовской Аравии началось стремительное наводнение. Потоки воды заходили в города и смывали все на своем пути. Спасатели откачивают воду и открывают пункты временного размещения для людей из пострадавших регионов. В операции участвуют почти 3,5 тысячи человек. Тем, кто остался в своих домах, рекомендовали держаться подальше от русел рек и затопленных участков.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

