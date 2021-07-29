Предложения молодежных организаций включат в Народную программу "Единой России". Об этом сегодня говорили на встрече в Штабе общественной поддержки партии.

Секретарь Московской "Единой России", вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой отметил, что это не просто идеи, а конкретные планы решения задач в сфере образования и социально-экономического развития.

Встречу провели в формате свободной дискуссии. Не упускали ни одну инициативу. В частности, предложили закрепить официальный статус волонтера. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.