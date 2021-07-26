16:52
Фото: AP Photo/Lewis Joly
Президент Франции Эммануэль Макрон получил еще одно имя в ходе торжественной церемонии встречи на острове Хива-Оа во Французской Полинези, сообщает ТАСС. Речь идет об одной из давних местных традиций.
Мэр коммуны Хива-Оа Жоэль Фребо дала главе государства имя Те Ака Ики Тааоа (Te Haka Iki Taaoa). Оно переводится как "великий лидер, который шагает вперед и пойдет далеко".
В церемонии участвовали 600 танцоров и музыкантов в традиционных нарядах, а также всадников в доспехах. Они исполняли боевые песни и танцы, а перед началом заявления лидера – гимн Франции. Перед началом официальной речи Макрон поблагодарил полинезийцев за теплый прием на местном языке.
Это первый за всю историю Пятой республики визит Макрона на Маркизские острова. Он посетил могилы художника Поля Гогена и поэта Жака Бреля. Визит президента во Французскую Полинезию продлится до 27 июля.
Ранее в Сети появилось видео, на котором неизвестный мужчина кричит: "Долой Макрона!", а затем дает пощечину подошедшему в этот момент президенту. После этого вмешалась охрана, отвела французского лидера в сторону и схватила агрессивного мужчину.
Позже Макрон призвал не придавать инциденту большого значения и заявил, что, несмотря на это, продолжит встречаться с гражданами.
Макрону дали пощечину во время общения с гражданами
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: