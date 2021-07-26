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Президент Франции Эммануэль Макрон получил еще одно имя в ходе торжественной церемонии встречи на острове Хива-Оа во Французской Полинези, сообщает ТАСС. Речь идет об одной из давних местных традиций.

Мэр коммуны Хива-Оа Жоэль Фребо дала главе государства имя Те Ака Ики Тааоа (Te Haka Iki Taaoa). Оно переводится как "великий лидер, который шагает вперед и пойдет далеко".

В церемонии участвовали 600 танцоров и музыкантов в традиционных нарядах, а также всадников в доспехах. Они исполняли боевые песни и танцы, а перед началом заявления лидера – гимн Франции. Перед началом официальной речи Макрон поблагодарил полинезийцев за теплый прием на местном языке.

Это первый за всю историю Пятой республики визит Макрона на Маркизские острова. Он посетил могилы художника Поля Гогена и поэта Жака Бреля. Визит президента во Французскую Полинезию продлится до 27 июля.

Ранее в Сети появилось видео, на котором неизвестный мужчина кричит: "Долой Макрона!", а затем дает пощечину подошедшему в этот момент президенту. После этого вмешалась охрана, отвела французского лидера в сторону и схватила агрессивного мужчину.

Позже Макрон призвал не придавать инциденту большого значения и заявил, что, несмотря на это, продолжит встречаться с гражданами.

