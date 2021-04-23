Макрон выразил поддержку семье погибшей сотрудницы полиции

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Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция не собирается сдаваться в борьбе с исламским терроризмом. Об этом сообщает РИА Новости.

"Она была офицером полиции. Стефани была убита в своем полицейском участке в Рамбуйе, на земле Ивлин, уже пережившей подобные убийства. Нация вместе с ее семьей, коллегами и правоохранительными органами. В борьбе с исламским терроризмом мы не сдадимся", – сказал Макрон.

Ранее сообщалось, что во французском городе Рамбуйе на сотрудницу полиции напал злоумышленник, который ранил ее ножом. Она была госпитализирована в тяжелом состоянии и, несмотря на попытки врачей спасти ей жизнь, скончалась.

Позже стало известно, что и напавший мужчина умер от полученных во время задержания ран.

По информации правоохранителей, нападавший был уроженцем Туниса. Как рассказали в Матиньонском дворце, на место происшествия выехал премьер-министр Франции Жан Кастекс. Кроме того, туда приехал глава МВД Франции Жеральд Дарманен, который назвал произошедшее "террористическим актом".