Во французском Рамбуйе злоумышленник напал с ножом на сотрудницу полиции

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Во французском городе Рамбуйе на сотрудницу полиции напал злоумышленник, который ранил ее ножом. Об этом сообщает AFP.

Уточняется, что мужчину нейтрализовали, а пострадавшая находится в тяжелом состоянии. Подробности случившегося не сообщаются.

Ранее в квартире на востоке столицы женщина получила ножевое ранение. Согласно предварительным данным, пострадавшая получила проникающее ранение грудной клетки с повреждением внутренних органов. По данному факту возбудили уголовное дело.

До этого ножевое ранение получил повар в результате конфликта с коллегой в ресторане в районе Люблино. Пострадавшему потребовалась госпитализация.