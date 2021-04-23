Власти Иль-Де-Франс не исключают версию теракта после нападения на сотрудницу полиции

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Глава региона Иль-Де-Франс Валери Пекрес заявила, что нельзя исключать версию о теракте по делу о нападении на сотрудницу полиции под Парижем. Об этом сообщает РИА Новости.

"Версия о теракте еще не была подтверждена... Но нападение на сотрудницу полиции говорит о том, что эта версия не может быть исключена", – отметила Перкес.



Официально о начале расследования и подключения к нему антитеррористической прокуратуры пока не объявлено.

Ранее сообщалось, что во французском городе Рамбуйе на сотрудницу полиции напал злоумышленник, который ранил ее ножом. Уточняется, что пострадавшая находится в тяжелом состоянии.

Позже стало известно, что напавший мужчина скончался от полученных во время задержания ран.

По информации правоохранителей, нападавший был уроженцем Туниса. Как рассказали в Матиньонском дворце, на место происшествия выехал премьер-министр Франции Жан Кастекс. Кроме того, туда приехал глава МВД Франции Жеральд Дарманен.