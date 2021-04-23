Напавший на сотрудницу полиции во Франции скончался от ран, полученных при задержании

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Злоумышленник, который совершил нападение на сотрудницу комиссариата полиции французского города Рамбуйе, скончался от ран, полученных во время задержания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД Франции.

По информации правоохранителей, нападавший был уроженцем Туниса. Как рассказали в Матиньонском дворце, на место происшествия выехал премьер-министр Франции Жан Кастекс. Кроме того, туда приедет глава МВД Франции Жеральд Дарманен.

Ранее сообщалось, что во французском городе Рамбуйе на сотрудницу полиции напал злоумышленник, который ранил ее ножом. Уточняется, что пострадавшая находится в тяжелом состоянии.