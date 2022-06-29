Норвегия отказалась пропускать груз для поселений РФ на Шпицбергене

Норвегия отказалась пропускать груз для российских поселений на Шпицбергене. МИД страны отклонил заявку компании "Арктик-уголь". Решение объяснили санкциями против России.

Москва попросила сделать исключение в санкционном режиме, чтобы обеспечить доставку грузов в российский шахтерский поселок Баренцбург. Но Осло не пошел навстречу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

