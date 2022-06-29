В МО РФ заявили о случаях "дружественного огня" на Украине

В Минобороны России рассказали о случаях "дружественного огня". По сообщениям российского оборонного ведомства, под минометный обстрел со стороны своих же попали украинские новобранцы и разведывательная группа.

Подкрепление прибывает в район Лисичанска, где сейчас идут ожесточенные бои. Туда же пытаются уйти, чтобы не попасть в котел в Северодонецке, отдельные группы украинских солдат. Союзные войска усиливают натиск на Харьковском направлении и в районе Бахмута. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

