Новости мира: Трамп поручил подготовить план продолжительной блокады Ирана

Президент США Дональд Трамп поручил подготовить план продолжительной блокады Ирана, пишут американские СМИ. На недавнем совещании в Белом доме глава государства заявил, что продолжит оказывать давление на экономику Исламской Республики, запрещая экспорт нефти и блокируя порты. Между тем рейтинг одобрения Трампа в Штатах опустился до нового минимума. 34% опрошенных американцев одобряют работу своего президента. Месяц назад таких было 36%.

В Объединенных Арабских Эмиратах заявили, что выход из ОПЕК окажет минимальное влияние на цены на нефть. Министр энергетики и инфраструктуры Сухейль Мохамед Аль Мазруи считает, что мир испытывает дефицит предложения, поэтому выход из альянса происходит в самое подходящее время. Между тем эксперты считают, что демарш может подтолкнуть других членов ОПЕК к выходу из объединения и вызвать период низких цен на нефть. Это создает риски для России.

