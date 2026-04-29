29 апреля, 12:55Политика
Зарубежный интернет-трафик в России может стать платным
В России может появиться дополнительная плата за зарубежный интернет-трафик. Такое изменение может затронуть пользователей мобильной связи и домашнего интернета, которые пользуются зарубежными видеосервисами через VPN.
Предполагается, что российский трафик останется бесплатным, а дополнительная оплата коснется зарубежного сегмента Сети. Это может повлиять на выбор пользователей в пользу отечественных видеоплатформ и сервисов.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.