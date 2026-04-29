Новости мира: Трамп готовится к длительной блокаде Ирана

Американский президент Дональд Трамп готовится к длительной блокаде Ирана и продолжению давления на иранскую экономику и экспорт нефти. По оценкам журналистов, такой сценарий может затянуть конфликт и повлиять на мировые цены на топливо.

Кроме того, в США энтузиаст собрал самый большой в мире пазл – карту мира из 60 тысяч деталей. На работу у него ушло около 4 лет и порядка 800 часов, после чего он решил передать результат другому любителю головоломок.

Еще одно резонансное происшествие произошло на трассе в США, где из-за аварии с контейнером на дорогу высыпались тысячи раков. Движение пришлось временно перекрыть, чтобы убрать животных и восстановить проезд.

В Греции, тем временем, рассматривают инициативу по запрету анонимности в социальных сетях. Власти считают, что это поможет снизить уровень токсичности и распространение фейковых новостей, а также повысит ответственность пользователей за свои высказывания.

