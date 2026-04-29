29 апреля, 07:15Политика
\Дело премьер-министра Израиля вновь начали обсуждать после многолетней отсрочки
После многолетней отсрочки судебного процесса возникла реальная угроза уголовного приговора в отношении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
В отношении политика рассматриваются обвинения во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием. Судебный процесс, начавшийся ранее, неоднократно прерывался из-за пандемии и вооруженных конфликтов. Также сообщалось, что премьер-министр обращался с просьбой о помиловании до вынесения вердикта, однако получил отказ.
