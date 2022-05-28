Президент РФ Владимир Путин в субботу в телефонном разговоре с коллегой из Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем рассказал о работе по налаживанию мирной жизни в Донбассе. Путин подтвердил готовность к переговорам с Украиной.

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