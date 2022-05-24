Российские военные уничтожили артиллерийский дивизион ВСУ

Фото: телеграм-канал "Минобороны РФ"

Российские военные ракетными ударами с воздуха уничтожили артиллерийский дивизион 14-й механизированной бригады ВСУ и склад боеприпасов американского производства, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"За сутки высокоточными ракетами воздушного базирования поражены три пункта управления, 36 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, самоходный артиллерийский дивизион 14-й механизированной бригады в районе населенного пункта Соледар", – сказал он.

По словам Конашенкова, также Вооруженные силы РФ поразили шесть военных складов в районах Бахмута, Миньковки, Николаевки, Красного Лимана и Спорного Донецкой Народной Республики.

"В том числе (уничтожен. – Прим. ред.) один крупный склад снарядов калибра 155 миллиметров к американским гаубицам М-777 в Раздоловке", – уточнил генерал.

Ранее сообщалось, что росгвардейцы обезвредили более 600 противопехотных мин "Лепесток" в Харьковской области. Уточняется, что как военнослужащие, так и мирные жители могли пострадать в результате разрыва мин.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

